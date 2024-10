Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha un solo grande dubbio riguardo la formazione da schierare domani nel Derby d’Italia. Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dell’importantissimo Inter-Juventus di domani pomeriggio. “Sappiamo tutti l’importanza della partita, cosa comporta per società, tifosi e noi stessi. E’ la nona di campionato, sicuramente non sarà decisiva ma ha grandissima importanza”. “Si affrontano due ottime squadre che praticamente hanno avuto lo stesso cammino in A e in Champions”. La marcia di avvicinamento “Veniamo da cinque vittorie consecutive ma purtroppo abbiamo avuto qualche problemino che ci limiterà da qui alla sosta. Però i giocatori sono pronti e domani cercherò di mettere in campo la formazione migliore”. Sulla corsa Scudetto “Sapete come la penso. Credo ci siano tante squadre che hanno investito tantissimo colmando un grandissimo gap. Poi dipenderà. Ma sarà un campionato molto più equilibrato degli ultimi due”. Il regista “Sappiamo cosa rappresenta Calha, un […]

