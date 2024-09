Arrivano ottime notizie da Appiano Gentile.

L’Inter si gode gli ultimi giorni di pausa prima di riaccogliere tutti i nazionali in giro per il mondo e gettarsi a capofitto in un tour de force che prevede diverse partite importanti tutte molto ravvicinate. Ad Appiano Gentile comunque ci sono giocatori che si allenano: si tratta di Tomas Palacios e del canadese Tajon Buchanan, insieme al rientro anticipato di uno dei pilastri della squadra, Nicolò Barella.

Il gesto del vice-capitano

Il centrocampista sardo ha deciso di accorciare i suoi tempi di riposo, facendo ritorno al centro sportivo di Appiano in anticipo rispetto alle previsioni; l’ex Cagliari ha saltato la convocazione in nazionale per sottoporsi ad un piccolo intervento per migliorare le vie respiratorie.

Nicolò Barella

Programmi ad hoc

Tomas Palacios sta vivendo una fase cruciale del suo adattamento nel mondo del calcio italiano: l’ultimo arrivato sta facendo il pieno di tattica e non solo. D’altra parte, Tajon Buchanan sta dimostrando che la determinazione e un recupero mirato possono accelerare significativamente i tempi di ritorno in campo. Le sue performance durante la fase di riabilitazione stupiscono per la rapidità con la quale si sta avvicinando al ritorno completo, pronosticato per l’inizio di ottobre. Buchanan, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe persino segnare sul calendario una data simbolica per la sua prima convocazione stagionale, subito dopo la pausa delle nazionali di ottobre: il 20 c’è Roma-Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG