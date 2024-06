Barella ha espresso il desiderio di rinnovare con l’Inter. Molte perplessità invece sul futuro di Lautaro e Dumfries.

Il calciomercato estivo è all’orizzonte e l’Inter si muove con determinazione per definire i piani futuri della squadra. Tra rinnovi contrattuali e possibili acquisti, i nerazzurri sono al centro dell’attenzione per delineare la rosa che affronterà la prossima stagione. Vediamo quali sono le ultime novità in casa Inter secondo quanto riportato da Sky Sport tramite le parole di Andrea Paventi.

La situazione degli allenatori

Uno degli elementi chiave per il prossimo anno è sicuramente la conferma di Simone Inzaghi alla guida tecnica della squadra. Le incertezze riguardanti il suo rinnovo sembrano ormai appianate, con un forte consenso sia da parte dell’allenatore che della dirigenza nerazzurra. In un recente incontro con la nuova proprietà, è stata espressa chiaramente la volontà di proseguire insieme, anticipando quello che sarà un imminente accordo ufficiale dopo le procedure burocratiche del caso.

Lautaro Martinez

Rinnovi chiave: Barella e Lautaro

Nicolo Barella e Lautaro Martinez rappresentano due pilastri fondamentali per il progetto sportivo dell’Inter. Per Barella, il percorso verso il rinnovo sembra già ampiamente tracciato, con una forte volontà da parte del giocatore di continuare a indossare la maglia nerazzurra. La trattativa per il centrocampista sardo è dunque avviata verso una positiva conclusione. La situazione di Lautaro Martinez, invece, appare leggermente più complessa, con il giocatore che ha avanzato richieste importanti. Nonostante ciò, si percepisce una marcata intenzione da entrambe le parti di raggiungere un accordo, lasciando presagire un esito favorevole anche per il rinnovo dell’attaccante argentino.

La questioni laterale: il caso Dumfries

La situazione contrattuale di Denzel Dumfries, al momento con scadenza nel 2025, necessita di un’attenta valutazione. Nonostante non si aprano scenari immediati di rinnovo, si sta valutando l’ipotesi di intervenire sulle dinamiche legate alla fascia destra della squadra. Il futuro del giocatore olandese all’Inter potrebbe quindi subire delle evoluzioni nel corso del mercato estivo, in funzione delle strategie che la dirigenza intenderà adottare per rinforzare ulteriormente la squadra.

