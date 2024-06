Se le trattative per il prolungamento del capitano vanno per le lunghe, lo stesso non si può dire per quelle riguardanti il rinnovo del contratto del tecnico.

L’Inter sta assorbendo il cambio di proprietà e contemporaneamente sta lavorando ai rinnovi di Simone Inzaghi e Lautaro Martinez; i loro contratti scadono rispettivamente nel 2025 e nel 2026.

L’altalena del tecnico

Quella che si è appena conclusa è la terza stagione dell’ex Lazio sulla panchina nerazzurra e non è stato assolutamente tutto rose e fiori per lui, anzi, anche se ora ci si ricorda prevalentemente dello splendido campionato concluso con la conquista della seconda stella. Il primo anno l’Inter palesemente indebolita rispetto alla stagione precedente aveva come obiettivo il piazzamento Champions: Inzaghi lottò per lo Scudetto e lo perse con un harakiri che forse condizionò i giudizi sul suo operato in maniera troppo negativa. Nella passata stagione il rendimento in campionato fu molto deludente mentre il cammino in Champions League andò ben oltre le più rosee aspettative; in entrambe le prime 2 stagioni comunque arrivarono 4 trofei, 2 Coppe Italia e 2 SuperCoppa.

Simone Inzaghi

Le cifre

Beppe Marotta è solito non far iniziare all’allenatore la stagione con il contratto in scadenza e così sarà anche questa volta: il buon esito della trattativa, rispetto alla vicenda riguardante Lautaro Martinez, non è in dubbio. Inzaghi inizialmente guadagnava 3,5 milioni a stagione mentre ora ne percepisce 5,5. Secondo la Gazzetta dello Sport la nuova intesa sarà siglata la settimana prossima e prevederebbe un rinnovo fino al 2027 con stipendio di 6,5 milioni a stagione.

