L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha sottolineato quanto il mondo del calcio sia cambiato negli ultimi anni.

Massimo Moratti nel corso di un’intervista a Oggi in maniera clamorosa non ha chiuso la porta ad un suo riacquisto del club nerazzurro. “Se rivedremo i Moratti nell’Inter? Non la vedo facile. Ma non lo escludo. Può darsi. Mia moglie mi chiede tutte le sere se ho ricomprato l’Inter. E io devo trovare sempre una scusa nuova per giustificarmi. Comprare l’Inter è un impegno non da poco. I nostri figli Mao e Giovanni sono grandi tifosi. E anche Carlotta, che gira il mondo come presidente dell’Inter Campus… Per noi è un’esperienza ancora troppo recente. Ma sa: io da ragazzo non pensavo minimamente di fare il presidente dell’Inter, poi ho cambiato idea. E quindi, in futuro chissà. Vedremo“.

Sede Inter

Le difficoltà

Rispetto a quando era presidente dell’Inter le cose sono cambiate radicalmente: “Comprare l’Inter e tenerla in alto ha costi troppo elevati. Un imprenditore da solo oggi non ce la può fare. Anche il Real Madrid è pieno di debiti… Il presidente-tifoso oggi è più difficile. Può esserci in società con costi inferiori”.

Il recente cambio di proprietà dell’Inter

“Oaktree? È solidissima. Ma bisogna vedere le sue finalità. Il debito è talmente alto che non credo possano lasciarlo così. E vincere tenendo i conti in pareggio abbiamo visto che è impossibile“.

