Inter, Alessandro Bastoni sta dimostrando di essere un giocatore di livello sempre più europeo. L’analisi

Lazio, derby e Udinese: in 3 sconfitte in campionato Alessandro Bastoni non si era certo salvato, anzi, le pagelle lo avevano indicato tra i massimi responsabili delle cadute. Fatica in campionato, percorso netto e positivo in Champions League, quasi a ricordare che il giovane

campione d’Europa con la Nazionale nel 2021 si trova a proprio agio quando il contesto diventa più ampio. Ieri, nell’incontro più semplice del girone, contro il Viktoria Plzen ha determinato il gol del vantaggio di Mkhitaryan, con un cross perfettamente eseguito che ha scacciato da San Siro gli eventuali brutti pensieri.

Così ha stabilito una linea di continuità con i due confronti col Barcellona: a Milano si è fatto

apprezzare per la concretezza (quando è il caso il pallone si butta). Al Camp Nou ha mostrato una concentrazione e un’applicazione tipica del giocatore sempre sul pezzo. Un’ottima notizia per Inzaghi, una bella assicurazione per il futuro.

