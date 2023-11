Inter, Bastoni inizia il lavoro di recupero: terapie per il difensore nerazzurro, fermatosi per un problema fisico

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni, dopo lo stop in Nazionale, è tornato subito al lavoro per tornare presto a disposizione dell‘Inter.

Il centrale è rientrato ieri ad Appiano, dove sono iniziate le terapie personalizzate che saranno parte integrante del recupero fisico del giocatore.

L’articolo Inter, Bastoni inizia il lavoro di recupero: terapie per il difensore proviene da Inter News 24.

