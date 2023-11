Sommer, una garanzia per la porta! I numeri del portiere svizzero, arrivato in estate in casa Inter

Tra le tante certezze di questa prima parte di stagione dell’Inter, c’è sicuramente Yann Sommer, che non sta di certo facendo rimpiangere la cessione di Onana.

Come ci ricorda il Corriere dello Sport, sono i numeri a fare la differenza per quanto riguarda il portiere elvetico: 10 sono i clean sheet nelle 16 uscite ufficiali, una media decisamente superiore all’ex portiere nerazzurro, che in tutta la stagione ne aveva ottenuti 8.

L’articolo Sommer, una garanzia per la porta! I numeri del portiere svizzero proviene da Inter News 24.

