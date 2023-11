Un vero e proprio scontro tra l’Inter e il Comune di Milano viste le continue discussioni da entrambe le parti per quanto concerne San Siro

Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, l’Inter è rimasta nuovamente infastidita dal Comune di Milano per via delle continue posizioni nei confronti di San Siro, nonostante i nerazzurri le abbiano tentate tutte per cercare una soluzione.

Viste le dichiarazioni del sindaco Sala, dall’altra parte i nerazzurri sono stati scioccati in quanto, secondo loro, è stato fatto tutto quello che si poteva fare.

L’articolo San Siro, forte scontro tra Inter e Comune di Milano proviene da Inter News 24.

