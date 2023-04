Dopo essere stato eletto dalla UEFA come l’MVP di Benfica-Inter, Alessandro Bastoni è tra i candidati per il premio di miglior giocatore della settimana

Protagonista assoluto in Benfica-Inter, Alessandro Bastoni è stato inserito dalla UEFA nella lista dei candidati a ricevere il premio ‘Player of the Week’ per questo turno di Champions League. I tifosi potranno votare dal sito ufficiale della Uefa.

Compleanno stellare per Basto tra i candidati per il premio ‘Player of the Week’ ✨

Forza #InterFans, facciamogli un bel regalo 🎁#ForzaInter #UCL — Inter (@Inter) April 13, 2023

Oltre a lui, gli altri candidati sono Stones del Manchester City, Brahim Diaz del Milan e Vinicius del Real Madrid.

L’articolo Inter, Bastoni tra i candidati per il premio ‘Player of the Week’ della Champions proviene da Inter News 24.

