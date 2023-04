Arrivano aggiornamenti in casa Inter sulle condizioni di Milan Skriniar, ancora alle prese con l’infortunio alla schiena

In casa Inter, Milan Skriniar è ancora alle prese con il suo infortunio alla schiena che lo sta tenendo lontano dal terreno di gioco. Il difensore slovacco continua il lavoro personalizzato verso il recupero: queste le chance per Inzaghi di riaverlo a disposizione per il ritorno in Champions League contro il Benfica.

#Inter, #Calhanoglu in gruppo, ci sarà contro il Monza. Personalizzato sul campo per #Skriniar, che però avverte ancora dolore e salterà la sfida con i brianzoli e al 99% pure quella col Benfica. — Simone Togna (@SimoneTogna) April 13, 2023

Questo l’aggiornamento del giornalista Simone Togna, anche riguardo le condizioni di Calhanoglu che appare ormai recuperato.

