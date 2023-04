Nella giornata di oggi l’Inter di Simone Inzaghi ha svolto una seduta d’allenamento ad Appiano Gentile per preparare la gara contro il Monza

Come dimostrano le foto pubblicate sui canali social ufficiali dell’Inter, la squadra di Simone Inzaghi ha svolto in mattinata una seduta d’allenamento in vista della prossima gara di campionato contro il Monza.

Su inter.it si legge: «Dopo il successo nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica, torna il Campionato e l’Inter si prepara ad affrontare il Monza nella gara di sabato 15 aprile valida per la 30a giornata di Serie A. In vista del match che si giocherà a San Siro con fischio d’inizio alle 20:45, proseguono i lavori dei nerazzurri al Centro Sportivo Suning: le foto».

L’articolo Inter, le immagini dell’allenamento ad Appiano in vista del Monza – FOTO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG