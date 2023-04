Il radiocronista della Rai, Francesco Repice, ha commentato così la vittoria ottenuta dall’Inter contro il Benfica

Intervenuto con un video pubblicato sul proprio canale YouTube, il radiocronista Francesco Repice ha detto la sua sulla vittoria dell’Inter contro il Benfica.

LE PAROLE DI REPICE –: «Sono contento perché adesso c’è la concreta possibilità che delle squadre italiane possano avere la loro chance di arrivare in finale del torneo. D’accordo che il City è favorito, però c’è la concreta possibilità che una italiana arrivi in finale. Sono contento che l’Inter abbia dimostrato il contrario di quello che si dice di questa squadra, ovvero una squadra slegata, distratta e con poca convinzione nei propri mezzi. No, tutto il contrario. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E l’Inter ha cominciato a giocare. Lo aveva fatto ad Oporto, lo ha fatto a Lisbona, contro una squadra fortissima. Attenzione a sottovalutare il calcio italiano».

L’articolo Repice: «Inter? Ha dimostrato il contrario di quello che si diceva su di lei» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG