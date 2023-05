Inter, Bastoni vuole il rinnovo con il club nerazzurro. Chiara la volontà del difensore azzurro sul futuro

A Sky Sport, Gianluca Di Marzio parla dei rinnovi in casa dell’Inter, focalizzandosi in particolare sul futuro di Bastoni:

“Credo che l’altra priorità sia il rinnovo di Bastoni: l’Inter ha bisogno di formalizzarlo il più presto possibile perchè rappresenta una grande garanzia per il futuro. In scadenza nel giugno 2024, la volontà del giocatore è di rimanere, e questo un passaggio necessario per garantire all’Inter un tassello fondamentale”

