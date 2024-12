L’Inter del Turnover sta funzionando e Simone Inzaghi ha ben in mente su chi puntare per l’insidiosa trasferta di domani a Leverkusen. In un match in cui il calcio europeo incrocia i cammini dei campioni nazionali di Germania ed Italia, l’Inter si appresta a confrontarsi con il Bayer Leverkusen in una partita che promette scintille. Tra viaggi sotto un gelido inverno e decisioni tattiche ardite, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi modella la formazione che scenderà in campo con alcune novità di rilievo. Con un occhio alla migliore strategia per affrontare la squadra guidata da Xabi Alonso, emergono dubbi e conferme che definiscono la preparazione dell’Inter per la sfida di domani, una dell più interessanti della Champions League. Tra conferme e novità: Il solito mix di attenzione strategica e gestione dell’organico caratterizza la preparazione dell’Inter per la sua prossima uscita in terra di Germania. Taremi si conferma come punta di riferimento […]

Leggi l’articolo completo Inter-Bayer Leverkusen. La Gazzetta svela gli undici di Inzaghi, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG