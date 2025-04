Inter-Bayern, la previsione di Rummenigge nasconde qualcosa che pochi hanno notato

Ha giocato e vinto con entrambe, ma stavolta le sue parole sorprendono tutti: cosa ha davvero visto Rummenigge nell’Inter per sbilanciarsi così?

Alla vigilia della sfida decisiva tra Inter e Bayern, la Gazzetta dello Sport ha intervistato Karl-Heinz Rummenigge, volto storico di entrambe le squadre. Un doppio ex capace di parlare con cognizione sia del mondo nerazzurro che di quello bavarese. Le sue parole, puntuali e misurate, arrivano in un momento chiave della stagione e si inseriscono nel clima carico di attesa che accompagna la gara. Rummenigge ha raccontato il suo punto di vista sul match, analizzando pregi, difetti e potenziali sorprese. Il tono è quello di chi conosce bene le pressioni di sfide simili, ma anche di chi ha riconosciuto qualcosa di insolito nella squadra di Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha un solo dubbio, molto importante, in vista del match di ritorno.

L’Inter secondo Rummenigge: forza, equilibrio e sottovalutazione

Interrogato sui giocatori decisivi, Rummenigge ha citato subito Lautaro e Thuram. Il primo viene descritto come autore di un “capolavoro” all’andata, il secondo come colpo di mercato a costo zero, capace di sorprendere anche i più scettici. Nessun rimpianto per il Bayern, che in quel momento aveva già un attacco ricco, ma un chiaro riconoscimento al lavoro svolto dall’Inter. Non si è limitato alle individualità: Rummenigge ha parlato della squadra in modo ampio, sottolineando un paradosso interessante. A suo avviso, l’Inter resta spesso sottovalutata dal mondo del calcio, nonostante la finale di Champions raggiunta, i successi in Italia e la crescita costante. Ha paragonato i nerazzurri alla Juventus di qualche anno fa: continuità, solidità, ambizione.

L’affondo finale dell’ex attaccante

Quando gli viene chiesto chi sia davvero favorito per il passaggio del turno, l’ex dirigente tedesco si sbilancia con decisione. Per lui, il Bayern dovrà aggrapparsi a un “piccolo miracolo” per superare l’Inter. Parole che fanno rumore, soprattutto dette da chi conosce bene l’ambiente bavarese essendo dirigente del club. Non un tentativo di scaramanzia, ma un’ammissione chiara: la squadra di Inzaghi, per struttura, forma e fiducia, parte in vantaggio.

