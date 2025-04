Scudetto, l’allenatore fa tremare i tifosi dell’Inter: “Così non regge”

La corsa scudetto sta entrando nel vivo: i nerazzurri hanno 3 punti di vantaggio sui partenopei ma c’è molto dell’altro.

Giampiero Ventura, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, ha detto la sua sulla corsa scudetto durante un intervento a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. In un momento in cui il campionato entra nella fase decisiva, le sue parole hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. L’attenzione si è subito concentrata sul confronto tra i calendari di Inter e Napoli, due squadre con ambizioni diverse ma destinate a influenzarsi a vicenda in questo finale di stagione. Inzaghi è costretto a studiare quasi in maniera scientifica le sue mosse per gestire le energie dei suoi ma grossi cambiamenti sono attesi per le prossime due partite.

Calendario a confronto: chi rischia di più?

Secondo Ventura, l’Inter dovrà affrontare un periodo particolarmente insidioso. Mentre il Napoli sarà impegnato contro formazioni considerate abbordabili come Empoli, Monza, Lecce e Torino, i nerazzurri dovranno vedersela con avversari più ostici, a partire dal Bologna. In questo contesto, ogni punto può fare la differenza, soprattutto quando la pressione aumenta e le gambe iniziano a pesare. Proprio per questo, Ventura ha sottolineato un dettaglio che potrebbe passare inosservato: il fatto che il Napoli giocherà con il Monza nello stesso turno in cui l’Inter sarà attesa dal difficile impegno del Dall’Ara. Un incrocio che potrebbe aprire scenari inaspettati nella corsa al titolo.

Il dubbio su Inter e Champions League

Nel suo ragionamento, l’ex ct ha inserito un elemento che potrebbe incidere profondamente sull’esito finale: la Champions League. Ventura ha detto chiaramente che, a suo avviso, l’Inter non potrà reggere su entrambi i fronti. Per lui, andare avanti in Europa costerà energie preziose, mettendo a rischio la tenuta in campionato. La sua previsione è netta: se i nerazzurri continueranno la loro avventura europea, prima o poi arriverà un calo. Ed è proprio lì che il Napoli dovrà farsi trovare pronto. Secondo Ventura, l’opportunità per i partenopei è unica, ma non basterà avere un calendario favorevole: conteranno la fame, la lucidità e la capacità di approfittare di ogni passo falso. Chi saprà reggere la pressione, potrà davvero sognare.

