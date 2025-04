Inter e Bayern su Luis Henrique: chi ha davvero il coltello dalla parte del manico?

Il duello è totale e non riguarda solo la Champions League: nerazzurri e bavaresi sono sullo stesso obiettivo di mercato.

L’Inter continua a guardarsi intorno per rinforzare le corsie esterne. Uno dei nomi più discussi nelle ultime settimane è quello di Luis Henrique, talento brasiliano classe 2001 attualmente in forza all’Olympique Marsiglia. Il suo profilo convince per caratteristiche tecniche e duttilità: può agire su entrambe le fasce, ha forza fisica, salta l’uomo e partecipa con continuità alla manovra offensiva. Il club francese lo ha blindato con un contratto fino al 2028, ma questo non ha scoraggiato i grandi club europei, pronti a muoversi con decisione pur di portarlo via da Marsiglia. Il giocatore verrebbe utilizzato da Inzaghi come quinto; c’è però da dire che attualmente il giocatore è nella bufera.

Il dettaglio che potrebbe cambiare la prospettiva

Secondo la stampa italiana, Luis Henrique avrebbe già espresso una preferenza per la Serie A, e in particolare per l’Inter. Nonostante i contatti avviati dai bavaresi, l’idea di lavorare con Simone Inzaghi lo affascina, così come il progetto tecnico nerazzurro, più centrato sulle sue caratteristiche rispetto a quello offerto dal Bayern. L’Inter, a conoscenza di questo dettaglio, si sta muovendo con cautela ma anche con fiducia. Difficile dire però se questo possa rivelarsi un fattore decisivo per la chiusura dell’operazione.

Contatti costanti, Bayern in agguato

Sky Sport DE, infatti, ritiene che la concorrenza più temibile per l’Inter arriva dalla Germania. Il Bayern Monaco monitora con attenzione la situazione e ha già avviato contatti frequenti con l’entourage del calciatore. I dirigenti bavaresi considerano Luis Henrique un’opzione valida per rinfrescare la rosa in vista della prossima stagione, e non intendono restare a guardare mentre altri si muovono. L’Inter, dal canto suo, ha già definito un possibile investimento da 29 milioni di euro per assicurarsi il laterale, ma l’inserimento del Bayern potrebbe complicare ogni tipo di manovra, specie considerando il potere economico e la velocità operativa del club tedesco. Il Marsiglia, almeno secondo quanto trapela finora, lo valuta più della cifra offerta dai nerazzurri.

