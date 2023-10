Sulle frequenze di Radio anch’io sport, l’ex arbitro Paolo Cesarin dice la sua su Makkelie, fischietto nel match di Champions tra Inter e Benfica, in programma domani.

LE PAROLE- «In Napoli-Real Madrid e Inter-Benfica arbitri esperti: rispettivamente Turpin e Makkelie. Il francese – che era un ragazzino quando è diventato internazionale – adesso ha trovato equilibrio. Sono due designazioni appropriate. L’olandese è già affermato, non ci saranno grandissimi arbitri internazionali, i due rimangono tra i più bravi in circolazione».

