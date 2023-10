Attraverso Twitter, Bruno Longhi parla così dell’Inter e di Lautaro Martinez, capitano dei nerazzurri.

LE PAROLE- «Lautaro Martinez sabato sera fa in mezz’ora ciò che l’Inter non è riuscito a fare contro la Salernitana nella prima ora con lui in panchina. 4 gol di livello totale».

L’articolo Longhi: «Lautaro sa fare quello che manca attualmente all’Inter» proviene da Inter News 24.

