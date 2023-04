Inter Benfica, come arriva la squadra portoghese al match di domani a San Siro valevole per il passaggio in semifinale di Champions

Non un grande momento per i portoghesi del Benfica che domani saranno ospiti dell’Inter a San Siro per il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League, valevole per il passaggio alla semifinale della competizione. La squadra di Roger Schmidt è reduce da tre sconfitte consecutive: la prima nel Clasico di Portogallo contro il Porto, la seconda proprio contro l’Inter nel match d’andata al Da Luz e l’ultima contro il tutt’altro che irresistibile Chaves.

