Kessie Inter, a fare chiarezza sulla questione del centrocampista ex Milan ci ha pensato Fabrizio Biasin. Le sue parole

Fabrizio Biasin, negli studi di Telelombardia, ha fatto chiarezza sulla questione Kessie-Inter che ormai tiene banco da diverso tempo, soprattutto dopo la visita a Barcellona di Piero Ausilio. Queste le parole del giornalista:

«Kessié? Una cosa molto mediatica, secondo me se Ausilio va a Barcellona non è per trattare un acquisto, ma una cessione»

L’articolo Kessie Inter, Biasin fa chiarezza: «Solo voci mediatiche» proviene da Inter News 24.

