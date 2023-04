Bellanova Inter, l’avventura dell’esterno classe 2000 in nerazzurro può essere giunta già ai titoli di coda. Riscatto difficile

Dopo una sola stagione può essere già giunta ai titoli di coda l’avventura di Raoul Bellanova con la maglia dell’Inter. L’esterno ex Bordeaux è arrivato in estate dal Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ad un cifra complessiva di 10 milioni di euro. Poche presenze in campo, pochi spunti quando chiamato in causa e una fiducia da parte dell’allenatore che sembra mancare, con Dumfries e Darmian davanti nelle gerarchie. Difficile dunque che i nerazzurri possano esercitare il riscatto di Bellanova al termine della stagione con il giocatore destinato a fare ritorno in rossoblù.

L’articolo Bellanova Inter, avventura ai titoli di coda Difficile il suo riscatto dal Cagliari proviene da Inter News 24.

