Inter Benfica, il tecnico dei portoghesi Roger Schmidt recupera due giocatori in vista del match di domani a San Siro

Roger Schmidt, allenatore del Benfica, può sorridere guardando la sua rosa che domani scenderà in campo a San Siro contro l’Inter per il ritorno dei quarti di finale della Champions League. Il tecnico dei lusitani recupera Mihailo Ristic, assente all’andata per infortunio. In gruppo anche il campione del Mondo Nicolas Otamendi, squalificato al Da Luz. Con la squadra sono partiti anche i giovani André Gomes, João Neves e Cher Ndour.

L’articolo Inter Benfica, Schmidt recupera due giocatori per il match di domani proviene da Inter News 24.

