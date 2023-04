Inter, nervi tesi in allenamento tra Marcelo Brozovic e Andrè Onana alla vigilia del ritorno dei quarti di finale della Champions League

Nervi tesi in casa Inter alla vigilia del match contro il Benfica valevole per i quarti di finale della Champions League. Nell’allenamento odierno mentre la squadra svolgeva il torello di riscaldamento si è accesa una lite tra Marcelo Brozovic e Andrè Onana. Il motivo pare da ricercarsi in una ruvida entrata fatta dal portiere ai danni del centrocampista croato che non ha preso bene l’accaduto. Qualche parola di troppo tra i due che hanno scatenato il parapiglia con alcuni compagni intervenuti per placare gli animi, tra cui Romelu Lukaku. Dopo la tensione di qualche minuto tutto è tornato alla regolarità con la squadra che ha proseguito l’allenamento. Lo riporta Tuttosport.

