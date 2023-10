Michele Criscitiello ha detto la sua dopo la vittoria dell’Inter col Benfica in Champions League: le parole del giornalista

Ospite a Sportitalia, Michele Criscitiello si esprime così a margine del fischio finale del match di Champions tra Inter e Benfica.

LE PAROLE- «Bellissima prestazione e grande vittoria dell’Inter. Il Benfica ha dimostrato di essere una squadra ancora non pronta per questi livelli, nel secondo tempo non ha superato la metà campo. L’Inter è stata incisiva fino ad un certo punto, perché doveva concretizzare di più le tante occasioni create. Ha tenuto in vita la partita fino al 95’».

L’articolo Inter-Benfica, Criscitiello: «I portoghesi hanno dimostrato una cosa» proviene da Inter News 24.

