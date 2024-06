Bento è la prima scelta di Marotta per la porta ma il profilo di Martinez convince molto.

L’Inter continua a lavorare sulla questione portiere. Nelle ultime ore è tornato a parlare Bento, con le sue dichiarazioni che hanno il sapore d’addio all’Atletico Paranaense: “Non è deciso nulla, ma ci sono speculazioni. Devo solo ringraziare l’Atletico, è il club che amo”. Come sottolinea Tuttosport, il brasiliano si è promesso all’Inter e resta la prima scelta per la porta da parte di Ausilio e Baccin ma tutto passa dalla valutazione del cartellino.

Un respiro internazionale per la porta nerazzurra

La porta dell’Inter, un ruolo fondamentale per qualsiasi aspirazione di successo, emerge come tema caldo di questa fase del mercato. Nel mirino della dirigenza nerazzurra, le prestazioni e le decisioni fuori dal campo alimentano le speculazioni riguardanti il sostituto ideale di Audero. Le ultime affermazioni di Bento, il portiere in forza all’Atletico Paranaense, sembrano preludere a un futuro lontano dal Brasile, con l’Inter in pole position per accogliere il talento sudamericano. Le parole di Bento rivelano una profonda gratitudine verso il suo attuale club, ma anche la possibilità di un imminente cambiamento di scenario.

Bento Krepski

L’Osservatorio Nerazzurro e le Alternative a Bento

Se da un lato Bento figura come principale candidato a difendere la porta dell’Inter nella prossima stagione, dall’altro la dirigenza nerazzurra non sembra intenzionata a mettere tutte le uova in un solo cesto. Complice la natura instabile del mercato e l’esigenza di valutare più opzioni, l’Inter ha allargato i propri orizzonti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, un nome che sta guadagnando interesse nelle file dell’Inter è quello di Josep Martínez, attuale estremo difensore del Genoa. La sua posizione nel club ligure, in concomitanza con la mancata conferma di Audero, lo rende un obiettivo particolarmente attrattivo per i nerazzurri.

La strategia nerazzurra

La strategia dell’Inter di fronte a questo delicato incrocio mercato-portieri sembra caratterizzata da due direttrici principali: da un lato, la volontà di assicurarsi un talento come Bento, il quale, nonostante le dichiarazioni aperte, ha manifestato un certo gradimento per l’idea di trasferirsi in nerazzurro. Dall’altro, l’apertura verso alternative valide che non solo possano offrire garanzie immediate ma anche un potenziale di crescita. Josep Martínez emerge, quindi, non solo come possibile ripiego ma come un reale valore aggiunto per la squadra, pronto a vestire la maglia nerazzurra.

