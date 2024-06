L’agente FIFA Sergio Barila si è espresso sul futuro dell’estremo difensore del Genoa.

TvPlay ha intervistato Sergio Barila che detiene la procura di Josep Martinez; ecco le sue parole. “Martinez sta attraversando veramente un ottimo momento al Genoa. E’ molto felice per il rendimento di quest’anno e spera di poter continuare così”.

La crescita

“Cosa gli ha dato il calcio italiano? Martinez si è formato nel Barcellona, ha avuto un allenatore dei portieri importante così come nel Las Palmas e nel Lipsia. Arrivare in Italia per lui è stato fondamentale per completare la sua maturazione”.

Bento Krepski

Gli occhi del mercato

L’Inter considera il primo obiettivo in porta Bento ma il brasiliano costa sui 20 milioni e potrebbe finire ben presto nel mirino di squadre inglesi; l’alternativa potrebbe essere proprio Martinez, ecco cosa ne pensa il suo procuratore. “Inter interessata a Martinez? Tanti club sono interessati a lui vista la stagione disputata, chiaramente diversi club europei vogliono capire la sua situazione contrattuale con il Genoa. Ad ogni modo Josep è legatissimo al Genoa, sta benissimo in Liguria. Se un club dovesse manifestare un interesse concreto ne discuteremo insieme al Genoa per capire come procedere”.

Le prossime mosse

“Il suo obiettivo è crescere sempre di più e migliorare. Futuro in Spagna E’ già stato in Liga, quindi al momento non c’è questa necessita. Ovviamente se un grande club spagnolo dovesse chiamarci ne parleremo con il Genoa per intavolare eventualmente una trattativa”.

