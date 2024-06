Il nodo relativo al futuro dell’esterno olandese non è vicino ad essere risolto ma i dirigenti nerazzurri potrebbero comunque confermarlo.

L’Inter che oggi ha annunciato il suo presidente ed il suo nuovo consiglio di amministrazione vivrà un calciomercato molto più tranquillo rispetto a quello delle ultime stagioni. Sì perché non dovrebbe esserci nessuna cessione illustre anche se chiaramente adesso è presto per confermarlo al 100%.

Dumfries Kaio Jorge

Il rebus

Una delle questioni più urgenti da risolvere è quella relativa a Denzel Dumfries: l’ex PSV Eindhoven ha il contratto in scadenza nel 2025 e c’è distanza per il rinnovo con l’Inter. L’olandese chiede uno stipendio di 5 milioni a stagione, il doppio di quanto percepito attualmente, mentre la dirigenza nerazzurra è convinta di non voler andare oltre i 4. Si pensava che in caso di mancato rinnovo il laterale finisse sul mercato ma la cosa non è così automatica, anche perché poi ci sarebbe da trovare un sostituto adeguato.

La novità

L’interesse dell’Aston Villa è noto da tempo, così come la valutazione dell’Inter che si attesta sui 30 milioni. Il club inglese avrebbe incontrato l’agenzia che cura gli interessi del giocatore e avrebbe fatto la stessa richiesta di ingaggio fatta all’Inter. Secondo Tuttosport i nerazzurri sono disposti a tenerlo senza rinnovo anche oltre l’estate in mancanza di offerte all’altezza; Dumfries resterete a scadenza dunque, un rischio che con Skriniar non ha premiato visto che lo slovacco è andato via a zero, i nerazzurri sperano in un finale diverso.

