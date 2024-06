Il talento argentino non sa ancora cosa ne sarà di lui nel prossimo futuro: sono parecchie le ipotesi e gli scenari.

Il futuro di Valentin Carboni non sarà chiaro a breve ma di sicuro si possono fare diverse previsioni sullo stato attuale delle cose. L’Inter se lo tiene ben stretto forte di un contratto fino al 2028.

L’ascesa tra Serie A e nazionale

Il figlio d’arte è stato convocato dall’Argentina ma ancora non è certo di andare in Coppa America; la cosa ha fatto rumore ma non certo quanto l’esclusione di Paulo Dybala. Non si può però certo dire che la convocazione non sia campata in aria: l’interista ha vissuto una stagione da protagonista a Monza in cui ha realizzato 2 goal e 4 assist in 32 presenze di cui 12 da titolare. La prima data da cerchiare in rosso è quella del 15 giugno: allora sarà chiaro se farà parte della lista dei convocati per la Coppa America.

Raffaele Palladino

Tre scenari per il futuro

Poi sarà tempo di riconcentrarsi sul club, qualunque esso sia: al momento l’unica cosa certa è che il Monza non può riscattarlo in nessun modo e che quindi ritornerà all’Inter. Poi decideranno i nerazzurri in base alle offerte che arriveranno: la Gazzetta dello Sport sostiene che l’argentino potrebbe restare come quarta o quinta punta (dipende da Arnautovic), andare in prestito nuovamente (Palladino lo vorrebbe alla Fiorentina) o essere ceduto a titolo definitivo. Per quest’ultima ipotesi servirà un’offerta superiore ai 30 milioni di euro; con quei soldi l’Inter finanzierebbe il proprio mercato estivo, ma è prematuro pensarci. Sono interessate a Carboni molte squadre spagnole, qualche club francese e le big turche Galatasaray, Besiktas e Fenerbahçe.

