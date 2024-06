I nerazzurri stanno per finalizzare la trattativa, non troppo complicata per la verità, per il prolungamento dell’ex Cagliari.

Nel giorno dell’investitura di Beppe Marotta a presidente dell’Inter arrivano conferme sul rinnovo di Nicolò Barella.

Crescita costante

Il sardo ha smussato gli angoli “nervosi” del suo carattere e ora mette ancora più energia al servizio della squadra: ha inciso molto meno del passato in zona goal rispetto alle passate stagioni ma perché gli veniva chiesta maggior copertura. Anche Mkhitaryan ha fatto segnare infatti meno reti e assist; è anche grazie a questo che la squadra di Inzaghi ha subìto molti meno goal delle passate stagioni.

Nicolò Barella

Il bel gesto

Il vice capitano ha il contratto in scadenza nel 2026, come Lautaro Martinez, ma per entrambi la fumata bianca per il rinnovo è molto vicina. La firma più vicina è quella riguardante il centrocampista: il principio di accordo è stato raggiunto nei giorni della sfida all’Atletico Madrid di Champions League. La Gazzetta dello Sport specifica che Barella avrebbe potuto chiedere cifre più alte in termini di stipendio ma così non è stato: di fatto la parte fissa del suo stipendio aumenta di soli 500mila euro a stagione. Pronto quindi il rinnovo fino al 2029 con ingaggio di 6,5 milioni a stagione: la società avrà sicuramente apprezzato il fatto che il centrocampista le è venuto incontro.

Prossime mosse

Dopo di lui toccherà ad Inzaghi che percepirà lo stesso stipendio mentre ci vorrà un po’ di tempo in più per Lautaro anche se il grosso scoglio è stato superato pochi giorni fa.

L’articolo Inter: ci siamo per il rinnovo di Barella, molto apprezzato il gesto del sardo proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG