I nerazzurri interverranno sul reparto offensivo probabilmente solo a fine stagione anche se circolano voci clamorose in questi giorni.

Il giornalista di SportMediaset Marco Barzaghi in un video sul suo canale YouTube parla di 2 possibili trattative riguardanti l’Inter a cominciare sulla clamorosa suggestione che porta a Karim Benzema. “Come su ogni notizia, si fanno delle verifiche per capire se ci sia qualcosa di vero o se si tratta di una mega fake. Non so se sia questo il caso, il mercato è materia fluida. Quindi, dire che è impossibile è già di per sé un errore”.

Il punto

“Però, diciamo che sono arrivate solo smentite e al momento non ci sono possibilità che arrivi Benzema o qualsiasi altro attaccante. Dovrebbe uscire Sanchez che, come vi dico da mesi, non ha alcuna intenzione di cambiare. Potrebbe cambiare qualcosa da qui a fine mercato? Non abbiamo la sfera di cristallo, dobbiamo restare sul chi va là. Non si può escludere nulla. Ma l’Inter ha più volte ribadito che non ha intenzione di fare altri interventi sul mercato”.

Marko Arnautovic

Scambio col Genoa

“Attenzione a Gudmundsson, abbiamo fatto delle verifiche. Non piace solo all’Inter, ma anche a Juventus e Milan. La sua valutazione supera i 20 milioni di euro, ma l’Inter può giocare la carta Arnautovic per un futuro discorso per andare a prendere quest’autentica rivelazione. Tipologia di giocatore che manca. Con Arnautovic si può abbassare la parte cash. Gudmundsson andrebbe a prendere il posto di Sanchez in attacco, con Taremi altro acquisto in attacco“.

L’articolo Inter-Benzema: ecco cosa c’è di vero, ai nerazzurri piace Gudmundsson proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG