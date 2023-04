Inter, senti Bergomi: «C’è bisogno di ringiovanire. Non arrivare in Champions…». Queste le parole dell’ex difensore

L’ex difensore nerazzurro Beppe Bergomi a Sky Sport ha parlato del momento dell’Inter:

“A me non spaventa non arrivare nelle prime quattro e poter ripartire, penso ad esempio a un discorso di giovani, di ringiovanimento della rosa. I 40 milioni della Champions li prendi adesso se arrivi in finale. Il pubblico lo capisce anche che c’è una necessità di ringiovanimento. Ma come fai a togliere un sogno a una squadra Ovvio che io da giocatore quando scendevo in campo volevo andare avanti nelle Coppe, magari arrivavo secondo o terzo in campionato. Loro si impegnano anche in campionato, ma il sogno è la Coppa. Il Milan credo che stia scegliendo di puntare sulla Champions, l’Inter secondo me non ha questa possibilità. Io credo che l’Inter non sia tanto più forte della Lazio, è un campionato molto competitivo.

L’Inter fa fatica contro le squadre chiuse, anche perché spesso si innervosisce quando non riesce a sbloccare subito. Adesso c’è una situazione in cui è la squadra che gioca di più assieme a Juventus e Fiorentina ed è la squadra con l’età media più alta. Io leggo sempre che l’Inter è sulle tracce di alcuni parametri zero, ma è sempre gente di 33-34 anni. Sicuramente sarebbe meglio andare in Champions, ma si può cercare di programmare in modo diverso cercando di ringiovanire la rosa. L’Inter sono due anni che va in Champions ma sono due anni in cui ha sempre dovuto vendere. Non riesco a prendermela con Inzaghi”.

L’articolo Inter, Bergomi consiglia: «C’è bisogno di ringiovanire. Non arrivare in Champions…» proviene da Inter News 24.

