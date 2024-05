Fabrizio Biasin ha fatto il punto del mercato dell’Inter, svelando chi lascerà i nerazzurri e le prossime mosse in entrata.

Fabrizio Biasin, noto giornalista esperto di calcio, durante una recente apparizione sul canale YouTube di Iotifointer.it, ha fornito alcune riflessioni riguardo le future mosse di mercato dell’Inter, con particolare attenzione ai possibili acquisti e cessioni che potrebbero animare la prossima sessione.

Mercato Inter: un’estate più tranquilla

Secondo Biasin, la sessione di mercato dell’Inter si preannuncia meno movimentata rispetto alla precedente, durante la quale il club nerazzurro ha visto cambiare ben 12 giocatori della sua rosa. Cifre importanti, che quest’anno sembrano non dover trovare replicazione. Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, figure chiave nella dirigenza sportiva dell’Inter, hanno lasciato intendere che l’approccio al mercato sarà più misurato.

Albert Gudmundsson

Conferme e novità in casa nerazzurra

Tra le mosse già definite, Biasin ha sottolineato l’acquisizione di Taremi e Zielinski, che rappresentano i primi rinforzi per la squadra guidata da Simone Inzaghi. Al contrario, si prospettano le partenze di Klaassen e Sanchez, due calciatori che sembrano non rientrare più nei piani tecnici della società.

La gestione delle offerte e le voci di mercato

Il giornalista ha inoltre evidenziato come, al momento, nessun giocatore sembri intenzionato a lasciare la squadra e come non siano state ricevute offerte ufficiali per alcun membro della rosa. Tuttavia, Biasin non esclude che la situazione possa cambiare, specie se dovessero pervenire proposte particolarmente allettanti sia per il club sia per i calciatori coinvolti. La dirigenza nerazzurra ha dimostrato in passato di saper gestire queste dinamiche, mantenendo saldo il timone anche di fronte a decisioni difficili.

Ciò nonostante, alcune delle voci circolanti riguardo possibili obiettivi dell’Inter sono da prendersi con le pinze. I nomi di Zirkzee e Gudmundsson, per esempio, sembrano poco plausibili non solo per i costi di trasferimento ma anche perché andrebbero a ricoprire ruoli già ampiamente occupati all’interno della squadra.

