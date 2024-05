I nerazzurri sono alla ricerca di un difensore centrale giovane che non costi troppo e al contempo abbia buone potenzialità di crescita.

L’Inter ragiona su come migliorare una rosa già estremamente competitiva: il compito non sarà semplice ma occorre magari aggiungere qualche elemento visto che aumenterà considerevolmente il numero di partite da disputare.

Questione difesa

L’organico a disposizione di Inzaghi è già molto vario e ricco di opzioni, soprattutto tra difesa e centrocampo: al centro del reparto arretrato però ci sono Acerbi e De Vrij che loro malgrado qualche preoccupazione la creano. Il primo ha compiuto 36 anni e accusato 3 infortuni in questa stagione: l’italiano potrebbe anche non giocare più fino agli Europei per via della pubalgia. L’olandese ha 4 anni in meno ma storicamente ha accusato anch’egli numerosi problemi fisici; difficile che i nerazzurri accettino però di privarsi di loro.

Alessandro Buongiorno

Gli obiettivi

Ecco perché Buongiorno non è un obiettivo perseguibile: l’Inter cerca un’occasione a basso costo anche se lui accetterebbe un’eventuale offerta proveniente da Milano. Il capitano del Torino vale più di 30 milioni di euro e su di lui in questo momento pare esserci il Napoli. Il Corriere dello Sport riporta che per l’Inter potrebbe essere un’occasione Bijol dell’Udinese: ha 25 anni ed un prezzo contenuto che potrebbe anche calare ulteriormente nel caso in cui i friulani non riuscissero a salvarsi (al momento sono diciottesimi in classifica).

