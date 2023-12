Le dichiarazioni dell’allenatore del Bologna Thiago Motta ha voluto parlare dopo la gara disputata contro l’Inter in Coppa Italia

Ecco le parole ai microfoni di Mediaset dell’allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato così dopo la gara contro l’Inter.

«Abbiamo fatto una partita completa, con i cambi abbiamo messo energia e freschezza nelle gambe per i cambi di ritmo. Quelli che sono partiti titolari hanno giocato contro la finalista di Champions e la capolista del campionato. La gestione di campo è stata straordinaria per arrivare a un risultato del genere per la nostra gente. I duemila che sono venuti fin qui e tutti i tifosi che credono nella nostra squadra. Questa è una vittoria straordinaria. Ringrazio tutti per gli elogi su di me, sul club, sui ragazzi; con la consapevolezza e la convinzione di essere arrivati a questi momenti con grande lavoro. Questi ragazzi lavorano senza mai lamentarsi, per questo si meritano la vittoria come questa. Arnautovic? Voleva tornare all’Inter, qui a Bologna aveva fatto grandi cose. Come allenatore non è facile, come amico è la scelta giusta e sono contento per lui. Auguro tutto il bene del mondo a lui. Zirkzee sta dimostrando un valore fantastico non solo in partita. E’ un ragazzo che lavora bene, deve continuare così».

L’articolo Inter Bologna, Thiago Motta: «Partita completa. Arnautovic? Lui voleva…» proviene da Inter News 24.

