I nerazzurri si stanno preparando all’ultima gara prima della seconda sosta per le nazionali; gl uomini di Inzaghi oggi sosteranno l’allenamento della vigilia.

L’Inter affronterà il Bologna di Thiago Motta domani alle 15 a San Siro: Simone Inzaghi oggi capirà come stanno i suoi a stanchezza e in base a questo sceglierà la formazione da mandare in campo.

Conferme per il cileno

L’attacco dovrebbe essere tutto sudamericano con Alexis Sanchez al fianco di Lautaro Martinez: per il cileno sarebbe la seconda gara da titolare in campionato dopo quella di Salerno. Tuttosport fa notare come l’ultimo precedente in cui hanno giocato insieme i due sia stato ad Anfield contro il Liverpool in Champions League. I nerazzurri avevano perso in casa 0-2 ed al ritorno arrivarono ad un passo dall’impresa: dopo il vantaggio siglato dal Toro, il Ninho Maravilla si fa ammonire per la seconda volta riducendo le chance di qualificazione. L’ex Udinese non giocherà più da titolare in quella stagione. Marcus Thuram si accomoderà in panchina visto che le sue condizioni non destano preoccupazione; contro il Benfica era uscito anzitempo ma si trattava solo di crampi.

Lautaro Martinez

Altri cambi

La difesa dovrebbe vedere la presenza di Stefan De Vrij al centro, confermatissimo Pavard sul centrodestra. In regia possibile l’impiego dal primo minuto di Asllani al posto di uno stanco Calhanoglu. Più tardi verrà presa la decisione sulla convocazione di Frattesi e Sensi che paiono recuperati; Cuadrado ci sarà ma partirà in panchina. Il colombiano nei prossimi giorni lavorerà ad Appiano visto che i nerazzurri hanno ottenuto la sua non convocazione con la nazionale colombiana.

