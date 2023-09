La UEFA ha pagato i primi bonus relativi alla Champions League della scorsa stagione: ecco quanto ha incassato l’Inter come riportato da Calcio e Finanza

La UEFA ha pagato i primi bonus relativi alla Champions League della scorsa stagione: ecco quanto ha incassato l’Inter come riportato da Calcio e Finanza.

Su un totale di 59,2 milioni da suddividere per ogni squadra italiana in Champions, i nerazzurri hanno preso 14,8 milioni (più 840 mila euro per la partecipazione ma che sarà versato più avanti). Inoltre nella seconda trance di pagamenti ci saranno i ricavi da ranking storico, le due quote di market pool poi i bonus aumentano in base ai successi o i pareggi nella fase a gironi del torneo e per tutti i passaggi del turno successivi.

L’articolo Inter, bonus Champions: incassata la prima parte. Le cifre proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG