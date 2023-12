Una serata da incorniciare per l’Inter a San Siro contro l’Udinese, a brillare sono gli attaccanti ma Sommer ha raggiunto un record storico

Una serata da incorniciare per l’Inter a San Siro contro l’Udinese, a brillare sono gli attaccanti ma Sommer ha raggiunto un record storico. Senza subire gol ha raggiunto i 10 clean sheet in stagione in appena 15 presenze.

OPTA – «Yann Sommer è il primo portiere a collezionare almeno 10 ‘clean sheet’ nelle sue prime 15 partite di Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95)».

