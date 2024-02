Non sarà sfuggito a molti che l’esterno canadese è stato impiegato finora esclusivamente a sinistra contrariamente a quello che è il suo ruolo originario.

In attesa di concludere questa stagione, ci si augura brillantemente, i dirigenti dell’Inter pensano anche alla programmazione della prossima; gli acquisti a parametro zero di Zielinski e Taremi sono cosa praticamente fatta ma sono solo i primi tasselli della nuova Inter.

Cambio di programma

Tajon Buchanan è stato l’unico acquisto di gennaio ed irrealtà non era neanche previsto: l’infortunio di Cuadrado lo ha reso necessario. Probabilmente il canadese sarebbe arrivato la prossima estate visto che è sempre stato un pallino del direttore sportivo Ausilio. In questi mesi l’ex Club Brugge cercherà di assimilare il più rapidamente possibile i dettami di Inzaghi. Nelle ultime settimane ha anche messo piede in campo e lo ha fatto sempre da quinto a sinistra: la versatilità di Carlos Augusto ha fatto sì che si creasse un buco su quella fascia. La cosa potrebbe avere risvolti anche sul prossimo mercato estivo; lo sostiene il Corriere dello Sport.

Denzel Dumfries

Gli scenari

Cuadrado quasi certamente non rinnoverà il contratto in scadenza e quindi servirà un nuovo esterno; c’è poi da definire la situazione di Dumfries. L’olandese pare essersi riavvicinato al club dopo che si era ravvisata una grossa distanza tra domanda e offerta per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. I dirigenti quindi dovranno capire se comprare un esterno destro o uno sinistro.

L’articolo Inter: Buchanan potrebbe far cambiare i programmi sul mercato proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG