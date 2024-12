Tra dicembre e gennaio i nerazzurri giocheranno quasi sempre con in più la supercoppa di Riad. C’è una sola soluzione per snellire la situazione. Nel cuore del calcio italiano, la stagione in corso sta mettendo a dura prova le squadre con un calendario fitto di impegni. L’Inter, in particolare, si trova davanti ad una vera e propria maratona di partite che esercita una pressione costante su giocatori e staff tecnico. La gestione ottimale delle risorse diventa quindi cruciale per mantenere alto il livello delle prestazioni senza incappare in un esaurimento fisico e mentale. L’approccio dell’allenatore Simone Inzaghi e le strategie adottate per fronteggiare questo tour de force sono al centro dell’analisi, con uno sguardo anche alle mosse future della squadra nella finestra di mercato. Un calendario intasato La stagione dell’Inter si sta rivelando un vero e proprio test di resistenza, con una serie di partite che si susseguono senza tregua. […]

