Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato ad Inter Tv dopo la vittoria per 4-3 nell’amichevole contro il Salisburgo.

PAROLE – «Ho visto bene la squadra. Abbiamo ancora dieci giorni per prepararci. Abbiamo iniziato molto bene la sfida, poi il tempo è cambiato e abbiamo cercato di giocare più semplice. Non è stato facile, il campo era molto pesante, ma alla fine abbiamo vinto. Abbiamo commesso degli errori che dovremo sicuramente analizzare. Abbiamo lavorato molto bene in questi giorni, così come in Giappone. Abbiamo fatto una buona gara questa sera. Nei prossimi dieci giorni dovremo lavorare altrettanto bene: c’è sempre da migliorare. Vogliamo partire bene in campionato e non commettere gli stessi errori della scorsa stagione. Siamo migliorati nel possesso e nella fase difensiva, pur avendo commesso qualche errore oggi. Abbiamo provato qualcosa da dietro, sicuramente dobbiamo migliorare sui corner. L’unica cosa che conta, però, è essere pronti quando scenderemo in campo».

