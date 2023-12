Durante la cena di Natale dell’Inter Hakan Calhanoglu ha voluto dare spettacolo dietro alla console, ‘dirigendo’ la festa nerazzurra

Durante la cena di Natale dell’Inter Hakan Calhanoglu ha voluto dare spettacolo dietro alla console, ‘dirigendo’ la festa nerazzurra.

Non solo regista in campo in grado di far girare la squadra con tempi, giocate e chiusure ma anche alla festa del club è riuscito a far divertire compagni, staff e tutti coloro che lavorano dietro la società. Un momento divertente con il turco dietro alla console.

L’articolo Inter, Calhanoglu ‘dirige’ alla festa di Natale proviene da Inter News 24.

