Il gioco dell’Inter fa scuola: ecco cosa colpisce della squadra di Simone Inzaghi

Il Corriere dello sport si è soffermato sul calcio proposto dall‘Inter in questi mesi.

Per Simone Inzaghi non esiste uno spartito fisso, questa squadra trova mille modi diversi per giocare e, quasi sempre, per vincere. Rosa profonda e modulo che muta a seconda delle situazioni: si legge 3-5-2 ma poi in campo è un cambio continuo.

