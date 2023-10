L’esterno dell’Inter, Carlos Augusto, lancia la sfida al Milan per lo scudetto e ricorda l’ex presidente del Monza, Berlusconi

Nel corso della sua intervista a Dazn, Carlos Augusto parla degli obiettivi stagionali dell’Inter, mandando un messaggio indiretto alla rivali come Milan, Juve e Napoli. Poi ricorda la sua esperienza al Monza con Galliani e Berlusconi.

OBIETTIVI – «L’Inter punta a vincere sempre lo Scudetto, vogliamo la seconda stella ma anche la finale di Coppa Italia e arrivare più avanti possibile in Champions League. Da quando sono qui mi sono trovato bene con tutti, il gruppo e lo staff mi hanno aiutato tanto per integrarmi. Sono molto felice di fare altrettanto con i miei compagni».

CHI MI HA PORTATO IN ITALIA? – «Antonelli e Galliani. Sono grato a entrambi, mi hanno aiutato tanto. Sono arrivato nell’anno del Covid, sono stato da solo, i miei genitori non potevano raggiungermi. Galliani è stato come un padre per me, gliel’ho detto. Berlusconi? Un presidente sempre vicino alla squadra, amava il calcio. Mi spiace tanto che non ci sia più, ho le foto con lui, è stato un piacere conoscerlo. Quando mi vedeva diceva sempre: ‘Questo è il terzino che fa tutta la fascia, questo è il nostro treno’. Una persona straordinaria».

