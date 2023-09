Le dichiarazioni di Carlos Augusto dopo il pareggio dell’Inter in Champions League contro il Real Sociedad

Le parole su Instagram dell’esterno dell’Inter Carlos Augusto dopo il pareggio conquistato contro il Real Sociedad.

«Sappiamo che possiamo dare di più ma abbiamo conquistato un punto importante per il nostro percorso in Champions. Felicissimo per debutto in questa grande competizione. Ora pensiamo già alla prossima».

