L’intesa tra Arnautovic e Lautaro Martinez non ha dato i frutti sperati in casa Inter. Con Thuram è tutta un’altra musica

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’intesa tra Lautaro Martinez e Arnautovic non è stata delle migliori nonostante le premesse iniziali in casa Inter.

Non appena Simone Inzaghi ha potato per l’ingresso di Thuram, riproponendo la coppia che aveva fatto impazzire tutti al derby, la musica è completamente cambiata.

L’articolo Inter, l’asse Thuram-Lautaro è un’altra cosa rispetto al tandem con Arnautovic proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG