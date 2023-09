Le parole dell’ex centrocampista dell’Inter Dalmat per quanto concerne il pareggio dei nerazzurri ieri sera in Champions

Tramite Instagram, l’ex Inter, Stephan Dalmat, ha espresso le sue opinioni sulla squadra di Simone Inzaghi.

«Per me è un miracolo, è stata durissima la partita. Siamo contenti di tornare in Italia con un pareggio perché secondo me l’Inter non ha giocato bene. Ha giocato contro una squadra forte, che gioca bene al calcio. Contro le spagnole è sempre difficile e lo hanno dimostrato ieri cn la Real Sociedad che ha fatto un primo tempo incredibile. Non bisognava fare turnover. Bastoni ha fatto una cazzata che a questi livelli non puoi fare, però non va criticato per questo perché tutti hanno sbagliato. Abbiamo visto un’Inter senza ritmo, in difficoltà soprattutto a centrocampo. Abbiamo avuto la fortuna di prendere il secondo e il terzo gol nel primo tempo, anche grazie a una parata straordinaria di Sommer. Nel secondo tempo la Real Sociedad è calata, ma è normale. Poi i cambi di Inzaghi hanno migliorato la squadra, abbiamo visto più profondità».

