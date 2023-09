Ecco quella che è stata la partita di Asllani durante Real Sociedad-Inter: una prestazione non all’altezza dei nerazzurri

Come sottolineato oggi da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell’Inter Asllani ha avuto una grande opportunità contro il Real Sociedad di fare la differenza. Nonostante ciò, il risultato è stato pessimo.

Lento, impacciato e non all’altezza di stare per il momento al livello dei nerazzurri. C’è tutto il tempo per risollevarsi, ma è chiaro che la strada è in salita.

L’articolo Asllani, una prestazione non all’altezza dell’Inter proviene da Inter News 24.

