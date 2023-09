L’impatto di Alexis Sanchez con l’Inter ieri sera contro il Real Sociedad in Champions League. Come si è comportato l’attaccante?

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter ieri sera ha beneficiato del contributo di Alexis Sanchez contro il Real Sociedad.

Confusione, in parte nervosismo, ma il contributo dato davanti tra spazi e palloni gestiti ha portato i nerazzurri a spingere molto di più per cercare la via del pareggio: addirittura arrivando a sfiorare addirittura il goal.

L’articolo Sanchez, l’impatto nerazzurro durante Real Sociedad-Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG